Толщина [мм] 29,2 Датчик износа не подготовленно для датчика износа WVA номер 29137 Качество T3034 Тормозная установка Meritor C-DUCO Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные Вольво FH дисковые (210x102x29) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2913706. У данной детали есть аналоги с номерами: 2913706 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Вольво FH дисковые (210x102x29) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.