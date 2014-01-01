Толщина [мм] 30,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29131 Качество T3016 Тормозная установка Meritor D-ELSA 2 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

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