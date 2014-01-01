Толщина [мм] 27,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29124 Качество T3018 Тормозная установка Meritor DX 195 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные РОР дисковые (205x102x27) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2912405. У данной детали есть аналоги с номерами: 2912405 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные РОР дисковые (205x102x27) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.