|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2912204
|Наименование
|Колодки тормозные IVECO дисковые (175x86x22) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|174,8
|Высота [мм]
|85,3
|Толщина [мм]
|22
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29122
|Качество
|T3018
|Тормозная установка
|Brembo
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|82079100
|Длина упаковки [см]
|20,9
|Ширина упаковки [см]
|13,4
|Высота упаковки [см]
|8,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
60C14, 60C14 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
60C17, 60C17 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
60C18
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C14, 65C14 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C17, 65C17 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C18
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
70C14, 70C14 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
70C15
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
70C17, 70C17 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
60C15 V
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
60C17 V, 60C17 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
60C18
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
65C14 V, 65C14 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
65C15
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
65C17 V, 65C17 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
65C18
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
70C14 V, 70C14 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
70C17V, 70C17 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15
2011.09 - 2014.02
IVECO
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
2011.09 - 2014.02
IVECO
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
2011.09 - 2014.02
IVECO
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...
2011.09 - 2014.02
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Автобус
40C15, 50C15, 60C15
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Автобус
40C17, 50C17, 60C17
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
33S14, 35S14, 35C14
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY VI Фургон
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...
2014.03 - Выпускается
IVECO
DAILY V Фургон
35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V
2011.09 - 2014.02
IVECO
DAILY V Фургон
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
2011.09 - 2014.02
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