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Колодки тормозные IVECO дисковые (175x86x22) (4шт.) TEXTAR артикул 2912204 TEXTAR в Алматы

2912204 TEXTAR Колодки тормозные IVECO дисковые (175x86x22) (4шт.) TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2912204
Наименование Колодки тормозные IVECO дисковые (175x86x22) (4шт.) TEXTAR
Ширина [мм] 174,8
Высота [мм] 85,3
Толщина [мм] 22
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29122
Качество T3018
Тормозная установка Brembo
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82079100
Длина упаковки [см] 20,9
Ширина упаковки [см] 13,4
Высота упаковки [см] 8,8
Запчасть колодки тормозные Ивеко дисковые (175x86x22) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2912204. У данной детали есть аналоги с номерами: 2912204 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Ивеко дисковые (175x86x22) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C14, 60C14 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C17, 60C17 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14, 65C14 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C17, 65C17 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C14, 70C14 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C15 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C17, 70C17 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 60C15 V 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 60C17 V, 60C17 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 60C18 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 65C14 V, 65C14 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 65C15 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 65C17 V, 65C17 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 65C18 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 70C14 V, 70C14 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 70C17V, 70C17 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2011.09 - 2014.02
IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2011.09 - 2014.02
IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 2011.09 - 2014.02
IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... 2011.09 - 2014.02
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Автобус 40C17, 50C17, 60C17 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон 33S14, 35S14, 35C14 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY VI Фургон NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... 2014.03 - Выпускается
IVECO DAILY V Фургон 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 2011.09 - 2014.02
IVECO DAILY V Фургон 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 2011.09 - 2014.02

Если хотите купить Колодки тормозные IVECO дисковые (175x86x22) (4шт.) TEXTAR TEXTAR с артикулом 2912204 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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