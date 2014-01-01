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колодки тормоза дискового артикул 2911303 TEXTAR в Алматы

2911303 TEXTAR колодки тормоза дискового
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2911303
Наименование колодки тормоза дискового
Ширина [мм] 249,7
Высота [мм] 118,2
Толщина [мм] 28,2
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 29113
Качество T3010
Тормозная установка Meritor D-ELSA-1
Длина упаковки [см] 25,8
Ширина упаковки [см] 29,2
Высота упаковки [см] 7,2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить колодки тормоза дискового TEXTAR с артикулом 2911303 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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