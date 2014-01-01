Толщина [мм] 21,7 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29067 Качество T3018 Тормозная установка Meritor Длина упаковки [см] 20,9 Ширина упаковки [см] 13,4 Высота упаковки [см] 8,8

Запчасть колодки тормозные Ивеко РОР Рено дисковые (176x79x22) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2906705. У данной детали есть аналоги с номерами: 2906705 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные Ивеко РОР Рено дисковые (176x79x22) (4шт.) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.