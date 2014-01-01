|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2903009
|Наименование
|Колодки тормозные ROR SETRA дисковые (250x118x28) (4шт.) TEXTAR
|Ширина [мм]
|249,5
|Высота [мм]
|118,2
|Толщина [мм]
|28,2
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|29030
|Качество
|T7400
|Тормозная установка
|Meritor D-3
|Длина упаковки [см]
|25,8
|Ширина упаковки [см]
|29,2
|Высота упаковки [см]
|7,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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