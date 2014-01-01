Толщина [мм] 28,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 29030 Качество T7400 Тормозная установка Meritor D-3 Длина упаковки [см] 25,8 Ширина упаковки [см] 29,2 Высота упаковки [см] 7,2

Запчасть колодки тормозные РОР SETRA дисковые (250x118x28) (4шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 2903009. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки тормозные РОР SETRA дисковые (250x118x28) (4шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.