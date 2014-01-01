menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2194701 TEXTAR в Алматы

2194701 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2194701
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 116
Высота [мм] 43,9
Толщина [мм] 15
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
WVA номер 21947
Тормозная установка Sumitomo
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82050200
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 8,1
Высота упаковки [см] 8
Вес [кг] 1

С этим товаром покупают...

TEXTAR 2402401

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

TEXTAR 92170103

Диск тормозной с покрытием PRO зад прав/лев

TEXTAR 92167303

Диск тормозной с покрытием PRO зад прав/лев

TOYOTA-LEXUS 0447960030

Ремкомплект суппорта

TEXTAR 2402403

Колодки тормозные дисковые перед
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз TEXTAR с артикулом 2194701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0