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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2193402 TEXTAR в Алматы

2193402 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2193402
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 123,2
Высота [мм] 45
Толщина [мм] 17,3
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 21934
Тормозная установка Teves
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82028700
Длина упаковки [см] 15,2
Ширина упаковки [см] 8,8
Высота упаковки [см] 8,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз TEXTAR с артикулом 2193402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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