|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2191102
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|156,4
|Ширина 1 [мм]
|156,4
|Ширина 2 [мм]
|156,3
|Высота [мм]
|74
|Толщина [мм]
|20,8
|Датчик износа
|не подготовленно для датчика износа
|направленные тормозные колодки
|WVA номер
|21911
|Тормозная установка
|Teves
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|82029300
|Соблюдать информацию по монтажу
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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