|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2186603
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина 1 [мм]
|141,6
|Ширина 2 [мм]
|141,6
|Высота 1 [мм]
|50,7
|Высота 2 [мм]
|50,2
|Толщина [мм]
|19,7
|Датчик износа
|не подготовленно для датчика износа
|WVA номер
|21866
|Тормозная установка
|VW II
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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