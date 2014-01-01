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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2171301 TEXTAR в Алматы

2171301 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2171301
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 105,5
Высота [мм] 46,8
Толщина [мм] 16,4
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
WVA номер 21713
Тормозная установка Akebono
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82057200
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 8,1
Высота упаковки [см] 8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2171301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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