|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2171301
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|105,5
|Высота [мм]
|46,8
|Толщина [мм]
|16,4
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|WVA номер
|21713
|Тормозная установка
|Akebono
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|82057200
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|8,1
|Высота упаковки [см]
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2171301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита