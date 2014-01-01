|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2167901
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина 1 [мм]
|119,4
|Ширина 2 [мм]
|119,4
|Высота 1 [мм]
|68,1
|Высота 2 [мм]
|73,5
|Толщина [мм]
|15
|Датчик износа
|с звуковым предупреждением износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|WVA номер
|21679
|Тормозная установка
|Sumitomo
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|82050000
|Длина упаковки [см]
|15,2
|Ширина упаковки [см]
|8,8
|Высота упаковки [см]
|8,4
|Вес [кг]
|1,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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