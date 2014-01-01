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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2160702 TEXTAR в Алматы

2160702 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2160702
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 123
Высота [мм] 45,3
Толщина [мм] 17,3
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 21607
Тормозная установка Teves
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82028700
Длина упаковки [см] 15,2
Ширина упаковки [см] 8,8
Высота упаковки [см] 8,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2160702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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