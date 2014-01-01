menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

2148602_колодки дисковые п.!\BMW E39 3.0-4.0/3.0D/E53 3.0/4.4/3.0D 00> артикул 2148602 TEXTAR в Алматы

2148602 TEXTAR 2148602_колодки дисковые п.!\BMW E39 3.0-4.0/3.0D/E53 3.0/4.4/3.0D 00>
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2148602
Наименование 2148602_колодки дисковые п.!\BMW E39 3.0-4.0/3.0D/E53 3.0/4.4/3.0D 00>
Ширина [мм] 156,5
Высота [мм] 73,6
Толщина [мм] 19,3
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
направленные тормозные колодки
WVA номер 21486
Тормозная установка Teves
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 82059100
Соблюдать информацию по монтажу
Длина упаковки [см] 17
Ширина упаковки [см] 12
Высота упаковки [см] 8,3
Вес [кг] 2

С этим товаром покупают...

TEXTAR 2148701

Колодки тормозные дисковые зад

TEXTAR 98026700

Датчик износа тормозных колодок перед

TEXTAR 2148703

Колодки тормозные дисковые зад

METZGER 88018901

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

METZGER 52008108

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2148602_колодки дисковые п.!\BMW E39 3.0-4.0/3.0D/E53 3.0/4.4/3.0D 00> производителя TEXTAR с артикулом 2148602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0