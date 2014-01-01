|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2148602
|Наименование
|2148602_колодки дисковые п.!\BMW E39 3.0-4.0/3.0D/E53 3.0/4.4/3.0D 00>
|Ширина [мм]
|156,5
|Высота [мм]
|73,6
|Толщина [мм]
|19,3
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|направленные тормозные колодки
|WVA номер
|21486
|Тормозная установка
|Teves
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|82059100
|Соблюдать информацию по монтажу
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
|Вес [кг]
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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