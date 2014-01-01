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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2145201 TEXTAR в Алматы

2145201 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2145201
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина 1 [мм] 63,4
Ширина 2 [мм] 76,2
Высота 1 [мм] 77,3
Высота 2 [мм] 85,5
Толщина 1 [мм] 18,6
Толщина 2 [мм] 17,2
Датчик износа с интегрированным контактом датчика износа
Форма штепсельного корпуса круглый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с балансировочными грузиками
WVA номер 21452
Количество тормозных колодок 8
Тормозная установка Lucas
Соблюдать информацию по монтажу
Длина упаковки [см] 17
Ширина упаковки [см] 12
Высота упаковки [см] 8,3
Вес [кг] 1,95

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2145201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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