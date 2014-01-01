|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2145201
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина 1 [мм]
|63,4
|Ширина 2 [мм]
|76,2
|Высота 1 [мм]
|77,3
|Высота 2 [мм]
|85,5
|Толщина 1 [мм]
|18,6
|Толщина 2 [мм]
|17,2
|Датчик износа
|с интегрированным контактом датчика износа
|Форма штепсельного корпуса
|круглый
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами тормозных сателлитов
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с балансировочными грузиками
|WVA номер
|21452
|Количество тормозных колодок
|8
|Тормозная установка
|Lucas
|Соблюдать информацию по монтажу
|Длина упаковки [см]
|17
|Ширина упаковки [см]
|12
|Высота упаковки [см]
|8,3
|Вес [кг]
|1,95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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