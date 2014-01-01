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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2143905 TEXTAR в Алматы

2143905 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2143905
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 108,2
Высота [мм] 74,8
Толщина [мм] 20,3
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
WVA номер 21439
Тормозная установка Lucas
Длина упаковки [см] 15,2
Ширина упаковки [см] 8,8
Высота упаковки [см] 8,4
Вес [кг] 1,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2143905 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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