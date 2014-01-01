|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2143905
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|108,2
|Высота [мм]
|74,8
|Толщина [мм]
|20,3
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами тормозных сателлитов
|WVA номер
|21439
|Тормозная установка
|Lucas
|Длина упаковки [см]
|15,2
|Ширина упаковки [см]
|8,8
|Высота упаковки [см]
|8,4
|Вес [кг]
|1,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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