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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2143602 TEXTAR в Алматы

2143602 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2143602
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 115
Высота [мм] 54,7
Толщина [мм] 17
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
WVA номер 21436
Тормозная установка Bendix
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 8,1
Высота упаковки [см] 8
Вес [кг] 0,95

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2143602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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