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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 2130501 TEXTAR в Алматы

2130501 TEXTAR Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 2130501
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 61,8
Высота [мм] 69,6
Толщина [мм] 15,5
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 21305
Тормозная установка Teves
Длина упаковки [см] 9,5
Ширина упаковки [см] 8,2
Высота упаковки [см] 7,3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя TEXTAR с артикулом 2130501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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