|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|2126702
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|71,9
|Высота [мм]
|60,7
|Толщина [мм]
|17,6
|Датчик износа
|с интегрированным контактом датчика износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|WVA номер
|21267
|Тормозная установка
|Teves
|Длина упаковки [см]
|9,5
|Ширина упаковки [см]
|8,2
|Высота упаковки [см]
|7,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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