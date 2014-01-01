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накладки тормозные STD 410х200 артикул 1971601 TEXTAR в Алматы

1971601 TEXTAR накладки тормозные STD 410х200
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1971601
Наименование накладки тормозные STD 410х200
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 21
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 195,5
Диаметр барабана [мм] 410
Качество T088
Число отверстий под заклепки 12
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 19716
Количество заклепок на комплект накладок 96
Тормозная установка Wedge Brake
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки тормозные STD 410х200 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1971601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1971601 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные STD 410х200 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить накладки тормозные STD 410х200 производителя TEXTAR с артикулом 1971601 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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