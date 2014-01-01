Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 195,5 Диаметр барабана [мм] 410 Качество T088 Число отверстий под заклепки 12 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 19716 Количество заклепок на комплект накладок 96 Тормозная установка Wedge Brake Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладки тормозные STD 410х200 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1971601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1971601 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные STD 410х200 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.