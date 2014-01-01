|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1971601
|Наименование
|накладки тормозные STD 410х200
|Ширина [мм]
|200
|Толщина [мм]
|21
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|195,5
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Качество
|T088
|Число отверстий под заклепки
|12
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|19716
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Тормозная установка
|Wedge Brake
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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