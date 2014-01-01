|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1970803
|Наименование
|Накладка тормозной колодки MAN (360x183) стандарт 96 отв. 8x15 / 93058 TEXTAR
|Ширина [мм]
|182,5
|Толщина [мм]
|16,2
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|174,3
|Диаметр барабана [мм]
|360
|Качество
|D7121
|Число отверстий под заклепки
|12
|WVA номер
|19708
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000600
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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