Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 174,3 Диаметр барабана [мм] 360 Качество D7121 Число отверстий под заклепки 12 WVA номер 19708 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки МАН (360x183) стандарт 96 отв. 8x15 93058 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1970803. У данной детали есть аналоги с номерами: 1970803 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки МАН (360x183) стандарт 96 отв. 8x15 93058 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.