Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 174,3 Диаметр барабана [мм] 410 Качество T088 Число отверстий под заклепки 12 WVA номер 19699 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 87002000 Тормозная установка Wedge Brake Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

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