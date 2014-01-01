|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1960408
|Наименование
|Накладка тормозной колодки FRUEHAUF (311x190) стандарт 80 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 TEXTAR
|Ширина [мм]
|190,5
|Толщина [мм]
|15,3
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|126,6
|Диаметр барабана [мм]
|311
|Качество
|T099
|Число отверстий под заклепки
|10
|WVA номер
|19604
|Количество заклепок на комплект накладок
|80
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|88000801
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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