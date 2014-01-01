Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 145,4 Диаметр барабана [мм] 300 Качество T090 Число отверстий под заклепки 8 WVA номер 19574 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

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