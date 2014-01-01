Тормозная колодка с серповидными накладками, 2. завышение размера Внутренняя длина дуги 145,4 Диаметр барабана [мм] 300 Качество T099 Число отверстий под заклепки 8 WVA номер 19574 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки БПВ (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 93251 (8шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1957424. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки БПВ (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 93251 (8шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.