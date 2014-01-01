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Накладка тормозной колодки BPW (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 / 93251 (8шт.) TEXTAR артикул 1957424 TEXTAR в Алматы

1957424 TEXTAR Накладка тормозной колодки BPW (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 / 93251 (8шт.) TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1957424
Наименование Накладка тормозной колодки BPW (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 / 93251 (8шт.) TEXTAR
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 19,5
Тормозная колодка с серповидными накладками, 2. завышение размера
Внутренняя длина дуги 145,4
Диаметр барабана [мм] 300
Качество T099
Число отверстий под заклепки 8
WVA номер 19574
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладка тормозной колодки БПВ (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 93251 (8шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1957424. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки БПВ (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 93251 (8шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладка тормозной колодки BPW (300x200) 2-й рем. 80 отв. 8x15 / 93251 (8шт.) TEXTAR производителя TEXTAR с артикулом 1957424 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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