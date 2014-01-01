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Накладки тормозные барабанные 19574 STD 300x200 (93251 8x15 64) 1957422, Lumag артикул 1957422 TEXTAR в Алматы

1957422 TEXTAR Накладки тормозные барабанные 19574 STD 300x200 (93251 8x15 64) 1957422, Lumag
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1957422
Наименование Накладки тормозные барабанные 19574 STD 300x200 (93251 8x15 64) 1957422, Lumag
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 18
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 145,4
Диаметр барабана [мм] 300
Качество T099
Число отверстий под заклепки 8
WVA номер 19574
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19574 STD 300x200 (93251 8x15 64) 1957422, Lumag производителя TEXTAR с артикулом 1957422 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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