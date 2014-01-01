Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 194,5 Диаметр барабана [мм] 419 Качество T099 Число отверстий под заклепки 16 WVA номер 19557 Количество заклепок на комплект накладок 128 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000500 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки FRUEHAUF TRAILOR (419x203) 1-й рем. 128 отв. 5x15 93281 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1955714. У данной детали есть аналоги с номерами: 1955714 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки FRUEHAUF TRAILOR (419x203) 1-й рем. 128 отв. 5x15 93281 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.