|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1955714
|Наименование
|Накладка тормозной колодки FRUEHAUF TRAILOR (419x203) 1-й рем. 128 отв. 5x15 / 93281 TEXTAR
|Ширина [мм]
|203
|Толщина [мм]
|19,7
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, 1. завышение размера
|Внутренняя длина дуги
|194,5
|Диаметр барабана [мм]
|419
|Качество
|T099
|Число отверстий под заклепки
|16
|WVA номер
|19557
|Количество заклепок на комплект накладок
|128
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000500
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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