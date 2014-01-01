|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1950505
|Наименование
|Комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 / 93057)
|Ширина [мм]
|200
|Толщина [мм]
|15,5
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|173,6
|Диаметр барабана [мм]
|364
|Качество
|D7115
|Число отверстий под заклепки
|8
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|19505
|Количество заклепок на комплект накладок
|64
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000600
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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