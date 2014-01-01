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Комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 / 93057) артикул 1950505 TEXTAR в Алматы

1950505 TEXTAR Комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 / 93057)
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1950505
Наименование Комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 / 93057)
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 15,5
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 173,6
Диаметр барабана [мм] 364
Качество D7115
Число отверстий под заклепки 8
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 19505
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 93057) представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1950505. У данной детали есть аналоги с номерами: Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 93057), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 / 93057) производителя TEXTAR с артикулом 1950505 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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