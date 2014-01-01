Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 173,6 Диаметр барабана [мм] 364 Качество D7115 Число отверстий под заклепки 8 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 19505 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 93057) представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1950505. У данной детали есть аналоги с номерами: Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект барабанных накладок Мерседес 19505 364x200 STD (56 отв.: 8x12 93057), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.