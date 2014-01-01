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Накладка тормозной колодки MAN MERCEDES (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 / 93059 TEXTAR артикул 1949605 TEXTAR в Алматы

1949605 TEXTAR Накладка тормозной колодки MAN MERCEDES (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 / 93059 TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1949605
Наименование Накладка тормозной колодки MAN MERCEDES (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 / 93059 TEXTAR
Ширина [мм] 223
Толщина [мм] 19,1
Тормозная колодка с серповидными накладками, 2. завышение размера
Внутренняя длина дуги 178
Диаметр барабана [мм] 410
Качество T088
Число отверстий под заклепки 8
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 19496
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладка тормозной колодки МАН Мерседес (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 93059 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1949605. У данной детали есть аналоги с номерами: 1949605 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки МАН Мерседес (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 93059 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладка тормозной колодки MAN MERCEDES (410x223) 2-й рем. 64 отв. 8x18 / 93059 TEXTAR производителя TEXTAR с артикулом 1949605 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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