|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1949602
|Наименование
|Накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм
|Ширина [мм]
|223
|Толщина [мм]
|17
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|178
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Качество
|T088
|Число отверстий под заклепки
|8
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|WVA номер
|19496
|Количество заклепок на комплект накладок
|64
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000700
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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