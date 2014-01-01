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Накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм артикул 1949602 TEXTAR в Алматы

1949602 TEXTAR Накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1949602
Наименование Накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм
Ширина [мм] 223
Толщина [мм] 17
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 178
Диаметр барабана [мм] 410
Качество T088
Число отверстий под заклепки 8
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
WVA номер 19496
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Если вы хотите купить накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1949602. У данной детали есть аналоги с номерами: 08610200A, 08610210A, 08610220A, 08610900A, 08613500A, 127095, 127096. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19496 19488 Ман Мерседес 410x223мм 64 отв. 8x18мм производителя TEXTAR с артикулом 1949602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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