Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 178 Диаметр барабана [мм] 410 Качество T088 Число отверстий под заклепки 8 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 19494 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки Мерседес (410x163) 1-й рем. 64 отв. 8x18 93059 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1949404. У данной детали есть аналоги с номерами: 1949404 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки Мерседес (410x163) 1-й рем. 64 отв. 8x18 93059 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.