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Накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706, Textar артикул 1947706 TEXTAR в Алматы

1947706 TEXTAR Накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706, Textar
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1947706
Наименование Накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706, Textar
Ширина [мм] 203
Толщина [мм] 20,5
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 189
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T099
Число отверстий под заклепки 8
WVA номер 19477
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1947706. У данной детали есть аналоги с номерами: 1947706 Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19477 STD 420x200 (93251 8x15 64) 1947706, Textar производителя TEXTAR с артикулом 1947706 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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