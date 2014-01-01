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Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302 артикул 1939302 TEXTAR в Алматы

1939302 TEXTAR Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1939302
Наименование Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302
Ширина [мм] 203
Толщина [мм] 19
Тормозная колодка с параллельными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 189,3
Диаметр барабана [мм] 413
Качество T088
Число отверстий под заклепки 12
WVA номер 19393
Количество заклепок на комплект накладок 96
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000400
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687) 19393 1939302 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1939302. У данной детали есть аналоги с номерами: 1939302 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687) 19393 1939302 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302 производителя TEXTAR с артикулом 1939302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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