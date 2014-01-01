|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1939302
|Наименование
|Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302
|Ширина [мм]
|203
|Толщина [мм]
|19
|Тормозная колодка
|с параллельными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|189,3
|Диаметр барабана [мм]
|413
|Качество
|T088
|Число отверстий под заклепки
|12
|WVA номер
|19393
|Количество заклепок на комплект накладок
|96
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000400
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) 19393, 1939302 производителя TEXTAR с артикулом 1939302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита