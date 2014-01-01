Тормозная колодка с параллельными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 189,3 Диаметр барабана [мм] 413 Качество T088 Число отверстий под заклепки 12 WVA номер 19393 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000400 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687) 19393 1939302 представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1939302. У данной детали есть аналоги с номерами: 1939302 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок. 413x203; STD (96 отв.: 6.35x19.1 L12 93687) 19393 1939302 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.