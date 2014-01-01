Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 196,6 Диаметр барабана [мм] 419 Качество T099 Число отверстий под заклепки 12 WVA номер 19369 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 88000801 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки TRAILOR (419x219) стандарт 96 отв. 6.35x15.9 L10 93685 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1936912. У данной детали есть аналоги с номерами: 1936912 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки TRAILOR (419x219) стандарт 96 отв. 6.35x15.9 L10 93685 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.