Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 194,6 Диаметр барабана [мм] 419 Качество T099 Число отверстий под заклепки 12 WVA номер 19365 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000500 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96) представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1936515. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.