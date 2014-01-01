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Накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96) артикул 1936515 TEXTAR в Алматы

1936515 TEXTAR Накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96)
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1936515
Наименование Накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96)
Ширина [мм] 203,2
Толщина [мм] 18,5
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 194,6
Диаметр барабана [мм] 419
Качество T099
Число отверстий под заклепки 12
WVA номер 19365
Количество заклепок на комплект накладок 96
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000500
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96) представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1936515. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки торм. STD WVA 19365 419x203 (93685.L10 5x15.9 96) производителя TEXTAR с артикулом 1936515 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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