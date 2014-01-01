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Накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 / 93251), TEXTAR артикул 1928308 TEXTAR в Алматы

1928308 TEXTAR Накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 / 93251), TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1928308
Наименование Накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 / 93251), TEXTAR
Ширина [мм] 180
Толщина [мм] 20,5
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 189
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T099
Число отверстий под заклепки 8
WVA номер 19283
Количество заклепок на комплект накладок 64
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85000600
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 93251) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1928308. У данной детали есть аналоги с номерами: 1928308 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 93251) Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 / 93251), TEXTAR производителя TEXTAR с артикулом 1928308 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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