|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1928308
|Наименование
|Накладки тормозные STD 420х178 (64 отв.: 8x15 / 93251), TEXTAR
|Ширина [мм]
|180
|Толщина [мм]
|20,5
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|189
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Качество
|T099
|Число отверстий под заклепки
|8
|WVA номер
|19283
|Количество заклепок на комплект накладок
|64
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85000600
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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