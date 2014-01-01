Тормозная колодка с параллельными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 183,8 Диаметр барабана [мм] 414 Качество T088 Число отверстий под заклепки 8 WVA номер 19187 Количество заклепок на комплект накладок 64 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 86002800 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки Рено Магнум (414x220) стандарт 64 отв. 8x18 93059 Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1918702. У данной детали есть аналоги с номерами: 1918702 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки Рено Магнум (414x220) стандарт 64 отв. 8x18 93059 Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.