|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1918702
|Наименование
|Накладка тормозной колодки RENAULT Magnum (414x220) стандарт 64 отв. 8x18 / 93059 TEXTAR
|Ширина [мм]
|220
|Толщина [мм]
|18,5
|Тормозная колодка
|с параллельными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|183,8
|Диаметр барабана [мм]
|414
|Качество
|T088
|Число отверстий под заклепки
|8
|WVA номер
|19187
|Количество заклепок на комплект накладок
|64
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|86002800
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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