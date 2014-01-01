Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 195,5 Диаметр барабана [мм] 410 Качество D7151 Число отверстий под заклепки 12 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок WVA номер 19116 Количество заклепок на комплект накладок 96 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85002200 Тормозная установка Wedge Brake Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки Ивеко (410x200) стандарт 96 отв. 8x15 93058 (8шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1911602. У данной детали есть аналоги с номерами: 19116, 1911603, 1911611900, 1911611910, 1911611920, 19116210005D7151, 1911621700016376. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки Ивеко (410x200) стандарт 96 отв. 8x15 93058 (8шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.