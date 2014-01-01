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Накладка тормозной колодки VOLVO FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 (8шт.) TEXTAR артикул 1906802 TEXTAR в Алматы

1906802 TEXTAR Накладка тормозной колодки VOLVO FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 (8шт.) TEXTAR
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1906802
Наименование Накладка тормозной колодки VOLVO FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 (8шт.) TEXTAR
Ширина [мм] 223,6
Толщина [мм] 18
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 177,2
Диаметр барабана [мм] 410
Качество T088
Число отверстий под заклепки 14
WVA номер 19068
Количество заклепок на комплект накладок 112
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 88000801
Тормозная установка Z-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Запчасть накладка тормозной колодки Вольво FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1906802. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки Вольво FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Текстар, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладка тормозной колодки VOLVO FH (410x223) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 / 93685 (8шт.) TEXTAR производителя TEXTAR с артикулом 1906802 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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