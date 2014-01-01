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Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303 артикул 1906303 TEXTAR в Алматы

1906303 TEXTAR Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1906303
Наименование Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303
Ширина [мм] 200
Толщина [мм] 20,7
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 180,9
Диаметр барабана [мм] 420
Качество T088
Число отверстий под заклепки 16
WVA номер 19063
Количество заклепок на комплект накладок 128
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 85001700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303 производителя TEXTAR с артикулом 1906303 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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