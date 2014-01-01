|Производитель / Поставщик
|TEXTAR
|№ Производителя
|1906303
|Наименование
|Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303
|Ширина [мм]
|200
|Толщина [мм]
|20,7
|Тормозная колодка
|с серповидными накладками, Стандартный размер
|Внутренняя длина дуги
|180,9
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Качество
|T088
|Число отверстий под заклепки
|16
|WVA номер
|19063
|Количество заклепок на комплект накладок
|128
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|85001700
|Тормозная установка
|S-Cam
|Упаковка
|Упаковка в термоусадочную плёнку
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19063 420x200 STD (128 отв 6.35x15.9 - L10/93685) 1906303 производителя TEXTAR с артикулом 1906303 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита