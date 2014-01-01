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Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420х180 артикул 1903244 TEXTAR в Алматы

1903244 TEXTAR Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420х180
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1903244
Наименование Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420х180
Ширина [мм] 180
Толщина [мм] 20
Тормозная колодка с серповидными накладками, 2. завышение размера
Внутренняя длина дуги 203,7
Диаметр барабана [мм] 420
Качество TX0699
Число отверстий под заклепки 10
WVA номер 19032
Количество заклепок на комплект накладок 80
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Если вы хотите купить накладки тормозные 19032 2-й ремонт БПВ САФ 420х180, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903244. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19032 2-й ремонт BPW, SAF 420х180 производителя TEXTAR с артикулом 1903244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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