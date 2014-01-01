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Колодки тормозные барабанные 19032 BPW SAF 420х180 мм артикул 1903242 TEXTAR в Алматы

1903242 TEXTAR Колодки тормозные барабанные 19032 BPW SAF 420х180 мм
Производитель / Поставщик TEXTAR
№ Производителя 1903242
Наименование Колодки тормозные барабанные 19032 BPW SAF 420х180 мм
Ширина [мм] 180
Толщина [мм] 18
Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер
Внутренняя длина дуги 203,7
Диаметр барабана [мм] 420
Качество TX0699
Число отверстий под заклепки 10
WVA номер 19032
Количество заклепок на комплект накладок 80
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 86002700
Тормозная установка S-Cam
Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку
Если вы хотите купить колодки тормозные барабанные 19032 БПВ САФ 420х180 мм, просто позвоните нам! Применяется на САФ. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903242. У данной детали есть аналоги с номерами: 0300099476, 030400242761, 030400242763, 03040024276K, 0309223020, 0309226010, 0309226030. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные барабанные 19032 BPW SAF 420х180 мм производителя TEXTAR с артикулом 1903242 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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