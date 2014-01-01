Тормозная колодка с серповидными накладками, Стандартный размер Внутренняя длина дуги 203,7 Диаметр барабана [мм] 420 Качество TX0699 Число отверстий под заклепки 10 WVA номер 19032 Количество заклепок на комплект накладок 80 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 86002700 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Если вы хотите купить колодки тормозные барабанные 19032 БПВ САФ 420х180 мм, просто позвоните нам! Применяется на САФ. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903242. У данной детали есть аналоги с номерами: 0300099476, 030400242761, 030400242763, 03040024276K, 0309223020, 0309226010, 0309226030. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя TEXTAR.