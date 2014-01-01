Тормозная колодка с серповидными накладками, 1. завышение размера Внутренняя длина дуги 203,7 Диаметр барабана [мм] 420 Качество T099 Число отверстий под заклепки 10 WVA номер 19032 Количество заклепок на комплект накладок 80 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 86002700 Тормозная установка S-Cam Упаковка Упаковка в термоусадочную плёнку

Запчасть накладка тормозной колодки БПВ 420х180 1-й ремонт (19032) комплект на ось Текстар представлена по производителю TEXTAR с артикулом 1903231. У данной детали есть аналоги с номерами: 1903231 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки БПВ 420х180 1-й ремонт (19032) комплект на ось Текстар на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEXTAR. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.