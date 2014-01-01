Производитель / Поставщик TEPARTS № Производителя 19312070 Наименование Дачтик пневмоподвески ДАФ МАН Скания Мерседес Ивеко

Если вы хотите купить дачтик пневмоподвески ДАФ МАН Скания Мерседес Ивеко, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Мерседес Аксор, Mercedes Axor, Скания 4 серии, 94, 114, 124, 144, 164, Скания 5 серии, Scania P G R T серии, Скания Г П Р Т серии, Iveco Stralis, Ивеко Стралис, Камаз 5490. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TE PARTS с артикулом 19312070. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015421718, 0035422518, 0055425818, 05726494, 093249, 1098402, 121624. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TE PARTS.