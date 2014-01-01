Производитель / Поставщик TEPARTS № Производителя 12013017 Наименование Датчик спидометра тахографа

Если вы хотите купить датчик спидометра тахографа, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TE PARTS с артикулом 12013017. У данной детали есть аналоги с номерами: 0135425717, 0145427817, 0155423717, 0165421617, 0165428017, 08011400A, 091171. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TE PARTS.