Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 192131 Наименование Амортизатор передний MB Sprinter L208-L310

Запчасть амортизатор передний Мерседес Sprinter L208-L310 представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 1921.31. У данной детали есть аналоги с номерами: 192131 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор передний Мерседес Sprinter L208-L310 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.