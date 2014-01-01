Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 140800234040 Наименование Гайка корончатая M42x2 BPW (03.262.16.08.0) Templin

Запчасть гайка корончатая M42x2 БПВ (03.262.16.08.0) Templin представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 14.080.0234.040. У данной детали есть аналоги с номерами: 140800234040, 070033, SB060002, TR0701001, 0326216080, 0326216100, 10469. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка корончатая M42x2 БПВ (03.262.16.08.0) Templin на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.