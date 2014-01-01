Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 140601802000 Наименование Обкатное кольцо ступицы ACTROS 119*145*26

Запчасть обкатное кольцо ступицы Актрос 119*145*26 представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 14.060.1802.000. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX111702, 140601802000, 9463560015, 20353505, 01619000A, 9874, 450325. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обкатное кольцо ступицы Актрос 119*145*26 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.