Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 100104006550 Наименование Фильтр воздушный L=210.5mm/H=49mm/Ax=210.5mm салона VOLVO FH12 (G1/2/3/4),FH13 (G1),FH16 (G1/2/3),FM

Запчасть фильтр воздушный L=210.5mm/H=49mm/Ax=210.5mm салона Вольво ФШ 12 (G1/2/3/4) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G1 2 3) FM представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 10.010.4006.550. У данной детали есть аналоги с номерами: 030787080, 030787090, 033147, 03314701, 042249, 042402, 100103004250. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный L=210.5mm/H=49mm/Ax=210.5mm салона Вольво ФШ 12 (G1/2/3/4) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G1 2 3) FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.